Volterra, raccolta differenziata oltre il 72%

La raccolta differenziata a Volterra comincia a dare buoni risultati e si attesta al 72,83%. A dare l'annuncio è l'assessore all'Ambiente Massimo Fidi. "A luglio 2016 siamo partiti con il nuovo sistema di raccolta differenziata 'porta a porta', che nel prossimo futuro vedrà una ulteriore evoluzione. La situazione e i dati raggiunti fino a quel momento non erano all'altezza delle aspettative e degli obiettivi. In sintesi, siamo partiti da un 37,8% di fine 2015, ma con punte ancora più basse, e ce lo siamo trascinato fino a metà 2016. Dopo l'inizio della r accolta differenziata siamo arrivati al 53,82% a fine anno. All'inizio dell'anno 2017 abbiamo fatto alcune modifiche alla raccolta e siamo arrivati a dicembre ad un 72%. Aumentare anche solo di un punto percentuale è molto difficile, da un certo punto in poi. Eccoci al 2018. Nei primi sei mesi, nonostante alcune problematiche, abbiamo raggiunto la percentuale del 72,83%. E' vero che questo è un dato di tutto rispetto, ma non basta, dobbiamo migliorare e portare a fine anno la percentuale di differenziata al 75%, obiettivo ambizioso ma possiamo farcela".

Fondamentale è però la collaborazione dei cittadini. "Dobbiamo impegnarci tutti - sottolinea l’assessore - in una separazione più accurata. Nel corso di quest'anno sono stati fatti molti controlli da parte della Polizia Municipale. Il risultato è stato che sono state trovate alcune anomalie di raccolta errata che ha generato ancora troppo indifferenziato e questo è deleterio per tutti noi, perché è proprio questa voce che fa aumentare notevolmente la spesa dei rifiuti, portando con sé un aumento della Tari. Sulle tasse, a seguito di un forte abbassamento che siamo riusciti a fare per la Tari, quest'anno c'è stato un lieve ritocco, che sarebbe stato un aumento importante, se non ci fosse stata la differenziata. Ora il nostro obiettivo è rimuovere anche questo ritocco, ma per farlo ci vuole la collaborazione di tutti".