Raccolta fondi di Rete Meteo Amatori per una stazione Meteorologica sul Monte Serra

L'associazione Rete Meteo Amatori, in collaborazione con la Rosa dei Venti di Calci, ha lanciato una raccolta fondi per finanziare il progetto 'Monitoraggio Meteorologico del Monte Serra'. Tale progetto ha come fine l’acquisizione di una stazione di rilevamento meteorologico che sarà affiancata alla webcam di recente installazione. Lo strumento sarà collocato presso la Rosa dei Venti.

"Il progetto - spiega l'associazione - ha come scopo quello di valorizzare il territorio, attraverso il rilevamento dei dati meteorologici, (temperatura, umidità, vento, pressione, precipitazioni), per uno studio sul microclima locale, nonché fornire un utile servizio di monitoraggio ambientale, alla portata di tutti, tramite la consultazione dei dati in tempo reale e la visualizzazione delle immagini ottenute attraverso la webcam, con l’utilizzo di una interfaccia web semplice ed intuitiva. Elenco del materiale essenziale: Stazione di Rilevamento Meteorologico Professionale, Mini PC per l’invio dei dati in tempo reale, palo di fissaggio elementi, elementi di cablaggio. Il progetto non ha scopo di lucro, ma è utile e necessario per valorizzare il bellissimo territorio dei Monti Pisani, per far sì che sia la comunità stessa che i turisti possano consultare i dati della stazione in tempo reale oltre ad avere una ampia 'finestra' sul tempo in atto". Qua maggiori informazioni.