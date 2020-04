Coronavirus ed emergenza alimentare: raccolta fondi per i 'kit di prima necessità'

Una raccolta fondi per aiutare chi in questo momento particolare abbia necessità di un aiuto per fare la spesa. E' l'iniziativa lanciata dall'associazione Misericordie Pisane. L’associazione raccoglierà i fondi e a cadenza quindicinale, in accordo con Unicoop Firenze ed alcuni supermercati locali che si sono resi disponibili, acquisterà dei 'kit di prima necessità' ad un prezzo particolare dedicato a tale iniziativa e successivamente si occuperà di distribuirli nelle 34 Misericordie della provincia.

Le stesse Misericordie provvederanno poi alla distribuzione alle famiglie più bisognose segnalate dai vari parroci e servizi sociali. "Le Misericordie - scrive in una nota il presidente dell'associazione Maurizio Novi - da otto secoli sono al servizio dei più bisognosi e nonostante in questo periodo i nostri volontari siano impegnati in tantissimi fronti abbiamo ritenuto giusto farci carico anche di questa iniziativa. Aiutateci ad aiutare".

Per le donazioni è possibile fare un bonifico bancario: IBAN: IT23Z0306909606100000156442; Causale: non vi lasciamo soli. In alternativa è possibile fare una donazione online.

