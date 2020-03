Raccolta fondi online per sostenere l'ospedale di Pisa impegnato contro il Coronavirus

Ha raccolto oltre 8mila euro in due giorni la raccolta fondi online per sostenere l'ospedale di Pisa nel contrasto al Coronavirus. "Le donazioni - si legge sulla pagina del sito Gofundme - verranno utilizzate dal reparto di Malattie Infettive per andare incontro alle necessità che dovrà affrontare, quindi più donazioni riusciremo a raccogliere, più efficace sarà la nostra e la loro azione!".

L'iniziativa è partita da Sara Corona, ex studentessa dell'Università di Pisa e ora residente della città della Torre: "L'idea di questa campagna - scrive in prima persona - è nata dal desiderio di dimostrare che tutti, nel nostro piccolo, anche se chiusi in casa per qualche tempo, possiamo dare davvero un grande sostegno e far sentire la nostra vicinanza a chi è in prima linea negli ospedali. Per rassicurare tutte le persone che questa sia una campagna di raccolta fondi reale anche la Cooperativa Il Simbolo, per la quale lavoro, ha scelto di metterci la faccia, e diventarne Ambassador".