Lotta all'abbandono dei mozziconi di sigaretta: volontari in Piazza dei Miracoli

'SalvAmare - perché non abbiamo un pianeta B' è un progetto ambientale promosso dalla Commissione Azione Interesse Pubblico del Distretto Rotaract 2071 che, in tale ambito, ha operato una raccolta del littering urbano dei mozziconi di sigaretta nelle principali piazze delle città di Lucca, Pisa, Firenze e Pistoia in data 23 febbraio 2020.

L’evento, patrocinato dalla Regione Toscana, dal Ministero dell’Ambiente e dai Comuni di Firenze, Pontedera e Grosseto, ha visto la presenza di 60 soci del Rotaract provenienti da tutta la Toscana per la mattinata ecologica nel centro storico di Lucca, in Piazza dei Miracoli a Pisa, in Piazza Santa Croce a Firenze e in Piazza del Duomo a Pistoia. Durante l’intervento, sono stati distribuiti ai fumatori più di 600 posaceneri tascabili per sensibilizzare a cambiare gesto riguardo l’abbandono dei mozziconi di sigaretta che, oltre ad essere il principale rifiuto di derivazione plastica inquinante l’ecosistema marino, deturpa notevolmente il decoro urbano.

Nel mondo oltre 10 miliardi di mozziconi vengono abbandonati nell’ambiente ogni giorno. Un gesto fatto senza pensare che ha un enorme costo per l’ambiente; un’azione apparentemente insignificante che ha importanti conseguenze sugli equilibri della natura e sul futuro del pianeta.

L’auspicio della coordinatrice regionale del progetto del Rotaract, Rosamaria Domenica Orza, è che campagne come questa possano riuscire ad accrescere l’attenzione dei cittadini sull’emergenza globale del littering marino al fine di stimolare l’adozione di comportamenti più sostenibili

E’ stimato infatti che circa l’80% dei rifiuti marini sia di origine urbana, che attraverso i fiumi raggiunge il mare: da questo dato, con la consapevolezza che la salute del mare dipenda fortemente dai gesti quotidiani di ogni cittadino, nasce la volontà dei giovani del Rotaract di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema ambientale.