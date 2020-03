Rifiuti, in corso il recupero delle raccolte saltate ma c'è già chi abbandona multimateriale e carta

Recupero dei rifiuti non raccolti nei giorni scorsi a causa della protesta degli operatori Geofor. Nella giornata di sabato 21 marzo è stato svolto un recupero dell'indifferenziato su San Giuliano, compreso di residui presenti sul territorio, in particolare la parte del Centro, Mezzana, La Fontina, Ghezzano, Campo, San Martino Ulmiano. Sono state utilizzate persone in straordinario, che hanno collaborato per un recupero più celere possibile. Il resto, fanno sapere dall'azienda, verrà rimandato alla giornata del lunedì.

Su Pisa non è stato possibile ritirare la carta nel quantitativo non ritirato venerdì e sono stati fatti regolarmente i giri di raccolta per lo svuotamento dei cassonetti elettronici (ad esclusione di carta e multimateriale). "Uno dei problemi che si stanno riscontrando attorno ai contenitori stradali è l'abbandono abusivo da parte della cittadinanza di carta e multimateriale - sottolineano dall'azienda - si invita pertanto l'utenza a non abbandonare i propri rifiuti in prossimità dei cassonetti per non creare ulteriore degrado e peggiorare il lavoro di assistenza alle piazzole".

I giri di raccolta dell'organico su Pisa sono stati effettuati, ma non c'è stata la possibilità di completare il servizio nella sua interezza. Verrà pertanto previsto un recupero nel più breve tempo possibile.

Nella giornata di lunedì, a Calci e Ponsacco verrà fatto un servizio di sanificazione strade, così come a Pontedera.

A Vicopisano, sabato, è stato effettuato il servizio di sanificazione, così come a Capannoli, Palaia e Pontedera.

Per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti ai positivi al coronavirus, Geofor continua il servizio dedicato alle persone segnalate dall'Asl e dalle amministrazioni comunali, tramite un giro a parte.

Lunedì in programma un recupero a Pisa già dalla mattina, con un ulteriore controllo su Vecchiano, San Giuliano, Cascina. Nel pomeriggio i controlli si sposteranno a Calci e Vicopisano.

Sospesa la raccolta di multimateriale e carta

Geofor ricorda che, a causa dei forti rallentamenti delle filiere del riciclo e dell'attuale emergenza che ha costretto una rimodulazione delle raccolte, è sospesa temporaneamente la raccolta di carta e multimateriale. Per quanto riguarda invece l'indifferenziato, l'organico e la raccolta dei sacchi gialli, il servizio prosegue con le modalità e le cadenze normali da calendario.

Alle grandi utenze non domestiche il servizio prosegue regolarmente per le varie tipologie di rifiuti. Nel corso della prossima settimana dunque la raccolta della carta e del multimateriale non potrà avvenire per le utenze domestiche. Geofor invita la popolazione a trattenere il materiale per poi consegnarlo alla ripresa delle normali attività, che sarà presto comunicata.

(foto d'archivio)