San Giuliano Terme: oltre 3mila chili di rifiuti raccolti lungo le strade

Sono ben 3670 i chilogrammi (di cui 1000 di ingombranti) di rifiuti raccolti dalla società in-house Geste del Comune di San Giuliano Terme durante i cinque interventi complessivi effettuati nei bordi delle strade lo scorso mese di gennaio.

Ecco i dettagli:



2 gennaio: 1070 kg (di cui 480 di ingombranti). Via Barsotti, via San Rocco, via Barachini, cimitero di Asciano, ex casotto Anas di Asciano, via delle Sorgenti, via XXV Aprile, via Traversagna, via Toniolo, via Calcesana, piazza Tempesti, via Berchet, via Lorenzo il Magnifico, via Carducci, via Lenin, via Boccherini, via Carraia Bassa.

9 gennaio: 1040 kg (di cui 110 di ingombranti). Via Barsotti, via Niccolini, via XX Settembre, via San Rocco, via delle Sorgenti, via Traversagna, via Calcesana, piazza Tempesti, via dei Condotti, via Costa, SS 1 via Aurelia.

16 gennaio: 610 kg (di cui 60 di ingombranti). Via Barsotti, via San Rocco, via Di Vittorio, via Martarverso, via Borrani, via Pietrasantina. Rimossi i rifiuti abbandonati ai cassonetti in uso alla scuola secondaria di primo grado di San Giuliano Terme; rimossi rifiuti abbandonato nella zona industriale di San Martino ad Ulmiano.

23 gennaio: 650 kg (di cui 240 di ingombranti). Via Barsotti, Srt 12 (Ripafratta9, via Puccini, nuova viabilità di Gello, via di Puntata, piazza Giovanni XXIII, via Costa, SS 1 via Aurelia. Rimossa una piccola discarica sotto il ponte dell'autostrada di Ripafratta ed i rifiuti abbandonati alla campana del vetro di via Fattori, sempre a Ripafratta.

30 gennaio: 300 kg (di cui 110 di ingombranti). Via Niccolini, via delle Sorgenti, via Lenin, via Martraverso. Rimossi dal Comune alcuni biocomposter non più utilizzabili. Rimossi, inoltre, i rifiuti abbandonati ai 'laghetti' di Campo.



“C’è anche la pulizia stradale tra gli impegni che abbiamo portato avanti fin dall’inizio - commenta il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio - oltre agli ingenti lavori di asfaltatura delle strade comunali, riteniamo che la pulizia concorra a renderle più sicure per chi attraversa il nostro territorio. Grazie agli operai di Geste per il lavoro svolto”.