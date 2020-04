Raccolta sfalci e potature a Pisa: servizio di raccolta straordinario dal 5 al 9 maggio

Il Comune di Pisa annuncia che il prossimo servizio straordinario di emergenza per la raccolta di sfalci e potature, attivato da Geofor, si terrà dal 5 al 9 maggio in attesa di riprendere il servizio ordinario.

“Ci auguravamo di poter riattivare il servizio ordinario fin dai primi giorni di maggio - dichiara l’assessore all’Ambiente Filippo Bedini - ma fino a che non cambieranno le disposizioni nazionali Geofor non riesce a garantire la svolgimento dell’ordinario servizio di raccolta di sfalci e potature su prenotazione. In attesa di poter tornare alla normalità ho lavorato insieme all’Ufficio Ambiente del Comune di Pisa per garantire comunque un ulteriore servizio straordinario che sarà realizzato dal 5 al 9 maggio. Servono, oggi più che mai, pazienza e disponibilità da parte degli utenti, che invito alla massima collaborazione”.

Ecco il programma di raccolta straordinaria predisposto per la settimana 5-9 maggio:

- martedì 5 maggio: raccolta nei quartieri di Pisanova e Cisanello, Piagge, San Michele, Pratale, Don Bosco. Il materiale dovrà essere esposto già dalla sera di lunedì 4/5;

- mercoledì 6 maggio: raccolta nei quartieri di Porta a Lucca, I Passi, Porta Nuova, Gagno. Il materiale dovrà essere esposto già dalla sera di martedì 5/5;

- giovedì 7 maggio: raccolta nei quartieri di San Marco, San Giusto, Porta Fiorentina, La Cella, CEP, Barbaricina, Porta a Mare, La Vettola, San Piero. Il materiale dovrà essere esposto già dalla sera di mercoledì 6/5;

- sabato 9 maggio: raccolta nei quartieri di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone; Riglione, Oratoio, Putignano e S. Ermete, Ospedaletto. Il materiale dovrà essere esposto già dalla sera di venerdì 8/5.

- regole diverse e specifiche per il solo centro storico. La raccolta avverrà sabato 9 maggio e l' utente dovrà inviare una mail entro le ore 17.00 di venerdì 8/5 a servizipisa@geofor.it indicando l'indirizzo di ritiro. Il materiale dovrà essere esposto già dalla sera di venerdì 8/5.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per tutti vale il limite di 6 sacchi o fascine di non più di 10 kg ciascuno.