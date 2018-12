Botti di Capodanno: l'Unione Valdera raccomanda prudenza nell'uso

Anche i sindaci dell'Unione Valdera, come i colleghi del Comprensorio del Cuoio, scelgono la linea della sensibilizzazione. Nessuna ordinanza di divieto di botti per la notte di Capodanno ma una sorta di vademecum per diffondere i principi da seguire per evitare spiacevoli, se non drammatiche, situazioni.

I sette comuni dell’Unione hanno infatti deciso di promulgare alcune linee di indirizzo per invitare la popolazione a un corretto utilizzo degli intrattenimenti pirotecnici. Il periodo individuato è quello che va dal 30 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019, il momento più 'esplosivo' dell’anno, che ovviamente culmina nella notte di San Silvestro.

Il primo aspetto su cui il documento pone l’attenzione è quello relativo alla legalità. Viene ricordato infatti il divieto assoluto di usare i 'botti' illegali, messi abusivamente in commercio con una particolare copiosità proprio durante le festività.

Anche l’impiego di petardi e fuochi d’artificio conformi e regolari richiede però attenzione. È infatti opportuno mettere al primo posto il rispetto di ciò che ci circonda: individui, fauna, ambiente e patrimonio urbano. Il caloroso invito è dunque a evitare un uso indiscriminato dei 'botti', adottando le precauzioni necessarie a evitare fastidi, pericoli e danni a persone, animali e cose.

Da tenere in considerazione per un uso consapevole dei fuochi artificiali sono tutte le possibili conseguenze che questi ultimi possono causare. Al primo posto quelli alle persone: ogni qualvolta i 'botti' vengono fatti scoppiare in modo incauto, si presenta il grave rischio di rimanere seriamente offesi, talvolta anche in modo permanente. Il rumore e gli effetti luminosi possono inoltre determinare in soggetti deboli, come bambini, anziani e persone malate, reazioni di disagio psichico o fisico. A rappresentare un reale pericolo sono infine i residui delle combustioni dei petardi: la presenza in strada di materiali inesplosi potrebbe infatti ferire i passanti.

Effetti indesiderati sono riscontrabili anche negli animali, sia selvatici che d’affezione. Il fragore generato, oltre a spaventarli, provoca infatti frequentemente in loro una perdita dell'orientamento, esponendoli così al rischio di smarrimento o investimento da parte di veicoli in movimento. Senza considerare il caso in cui l’esplosione possa coinvolgere direttamente l’animale, causandone il ferimento o la morte per ustioni e bruciature.

Non meno negativi gli esiti sul territorio. Lo scoppio dei fuochi artificiali potrebbe infatti danneggiare il patrimonio pubblico e privato o renderne difficoltosa la fruibilità. La raccomandazione dei Sindaci è dunque quella di far festa stando attenti che l'eccessiva euforia non produca nocumento per sé stessi, per gli altri cittadini e per gli animali domestici.