Marina di Vecchiano: ragazza di 16 anni ferita da un'elica di motoscafo

E' rimasta ferita al ginocchio da un'elica di un motoscafo, ma per fortuna non è grave. La disavventura è successa oggi, 17 giugno, ad una 16enne a Marina di Vecchiano. L'esatta dinamica è ancora da accertare, è intervenuta anche la Guardia Costiera.

Sul posto in codice giallo sono andati i soccorritori del 118, coadiuvati da un'ambulanza medicalizzata. Dopo l'infortunio avvenuto in acqua, la giovane è comunque tornata in spiaggia. Una volta raccolta dal mezzo di soccorso è stata trasportata al Pronto Soccorso per i dovuti accertamenti. Dopo la visita del medico non è stata ricoverata, in quanto la ferita riportata non è apparsa preoccupante.