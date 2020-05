Via Sanguigno, 21enne precipita dalla finestra

E' stato ricoverato ieri sera in gravi condizioni all'ospedale Cisanello un giovane di 21 anni caduto dalla finestra al primo piano di una palazzina in via Sanguigno a Pisa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per il trasporto al nosocomio pisano. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'episodio.

