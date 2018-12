Viale d'Annunzio, si rovescia il barchino: giovane disperso in Arno

Un giovane di 21 anni di Pisa, che era in barca insieme al padre, risulta disperso in Arno dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano lungo viale d'Annunzio si è rovesciata. L'allarme, dato dal padre del ragazzo che non ha visto tornare il figlio a riva, è scattato intorno alle 22.30 digiovedì 13 dicembre. Sul posto, all'altezza del rimessaggio Sandroni, sono intervenuti per le ricerche il mezzo nautico dei vigili del fuoco di Pisa e i sommozzatori del comandi di Livorno.