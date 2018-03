Si allontana da casa e sale sul treno per Roma: rintracciato 12enne

E' stato rintracciato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Civitavecchia un ragazzino di 12 anni che si era allontanato dalla sua abitazione in Toscana. L'adolescente, originario di un paese dell'Africa Centrale, nel pomeriggio di martedì, è salito, insieme alla sua bicicletta, su un treno che da Pisa lo avrebbe condotto a Roma.

Una pattuglia della Polfer, che svolgeva servizio di scorta proprio su quel treno, ha notato il ragazzino da solo, lo ha prontamente avvicinato ed ha iniziato con lui un colloquio; subito è emerso che viaggiava da solo, per cui sono stati effettuati accertamenti che hanno consentito di rintracciare i genitori adottivi, i quali, molto preoccupati, avevano già contattato le forze dell’ordine. Non appena avvisati del ritrovamento, i genitori si sono precipitati a Civitavecchia dove hanno potuto così riabbracciare il ragazzo.