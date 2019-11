Calambrone, 19enne vaga sui binari: salvato dalla Polfer

È stato visto mentre vagava a piedi sui binari vicino alla stazione Livorno Calambrone, intorno alle 19 di venerdì 1 novembre, mettendo a rischio la propria incolumità e la sicurezza del traffico ferroviario. Protagonista dell'episodio, come riporta LivornoToday, un 19enne di Pontedera. Quando è stato avvicinato dagli agenti della Polfer, avvertiti da un dirigente addetto al movimento dei mezzi, è apparso da subito in condizioni psicofisiche alterate, presumibilmente sotto l'effetto di sostanze psicotrope, e non era in grado di spiegare i motivi per cui si trovava là.

il giovane è stato così accompagnato alla stazione centrale di Livorno, dove ad attenderlo era stata fatta arrivare un'ambulanza della Svs con il medico del 118 che lo ha quindi visitato e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Tra le ipotesi avanzate, è che il 19enne fosse arrivato là dal vicino rave party in via Enriques, nei capannoni ex Trw, a Livorno. Fortunatamente il pronto intervento della Polizia Ferroviaria ha evitato che potesse accadere qualcosa di grave.