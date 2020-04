'RainboWiFi' a Pontedera: in consegna 20 tablet per i malati di Covid-19

Dopo l’attivazione della connessione WiFi pubblica e la consegna di 30 tablet ai reparti Covid-19 dell’ospedale di Cisanello, domani, 17 aprile, alle 12, sarà attivato il servizio anche al reparto Covid-19 dell’ospedale Lotti di Pontedera e saranno consegnati 20 tablet per i malati. Si sta concretizzando così in breve tempo il progetto 'RainboWiFi: a WiFi Rainbow over the hospitals walls', ideato da Fondazione Arpa e Associazione Ex Allievi della Scuola Sant’Anna di Pisa. L’inaugurazione telematica di domani, 17 aprile, alle 12, avrà luogo via Skype.

Sono previsti gli interventi di Ugo Faraguna, presidente Associazione Ex Allievi Scuola Superiore Sant’Anna, Franco Mosca, presidente Fondazione Arpa, Fabio Calabrese, amministratore delegato Devitalia, Matteo Franconi, sindaco di Pontedera, Alessandro Iala, direttore Tecnologie informatiche ESTAR, Rossano Signorini, amministratore delegato Ecofor.

Gli ideatori sono il prof. Franco Mosca, presidente di Fondazione Arpa, e il prof. Ugo Faraguna, presidente dell’Associazione Ex Allievi Scuola Sant’Anna. "In seguito alla dolorosa constatazione - spiega il prof. Mosca - delle condizioni di totale isolamento vissute dai pazienti, impossibilitati a ricevere il conforto dei loro cari in un momento così difficile, abbiamo pensato di attivare una task force per far sì che le persone ricoverate possano parlare con parenti e amici o ricevere un conforto religioso".

La raccolta fondi ha preso il via il 26 marzo scorso e in pochi giorni 30 tablet sono stati consegnati nei sei reparti Covid-19 dell’ospedale Cisanello, che erano stati prima dotati di un’infrastruttura WiFi dedicata. "La rete RainboWiFi – dichiara il prof. Faraguna - garantisce il massimo della privacy e della sicurezza informatica, evitando la saturazione della banda a servizio dell’utilizzo ospedaliero. I tablet saranno sottoposti a procedure di sanificazione e di reset da remoto al cambio dei degenti. Inoltre la rete RainboWiFi, installata pochi giorni fa a Cisanello, ha già trovato altre applicazioni di telemedicina e robotica applicabili non solo ai pazienti Covid-19, che speriamo si riducano rapidamente nelle prossime settimane. La stessa infrastruttura RainboWiFi rimarrà a Pontedera e in tutti gli ospedali dove stiamo installando il servizio, migliorando la possibilità di trasferire rapidamente dati e immagini ad alta risoluzione”.

Il progetto è pronto per essere esportato in altri ospedali, toscani e non, che ne faranno richiesta, informano gli organizzatori. Per contribuire al Progetto RainboWiFi (causale 'Donazione Progetto RainboWiFi'): IBAN: IT24J0503414023000000247272 (Fondazione Arpa); IBAN: IT83L0523214001000000012174 (Associazione Ex Allievi Sant’Anna); oppure tramite PayPal.