Maltempo, fulmini mandano in tilt la circolazione: disagi sulla Pisa-La Spezia

Disagi alle prime ore della giornata di oggi, lunedì 8 luglio, per gli utenti delle Ferrovie. Circolazione rallentata infatti dalle 4.30 alle 8.00 sulla linea Tirrenica tra Pisa e La Spezia a causa del temporale che ha colpito la zona. Ripetute scariche atmosferiche hanno danneggiato gli apparati degli impianti di circolazione in prossimità della stazione di Pietrasanta (LU).

Alle 7.30 la circolazione è tornata regolare in direzione Pisa. Alle 8.00, al termine degli interventi di ripristino effettuati da circa 20 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), è ripresa anche sul binario in direzione La Spezia. Durante l’intervento sono state sostituite numerose apparecchiature tecnologiche danneggiate sia in linea sia in stazione.

I treni a lunga percorrenza e regionali hanno registrato ritardi fino a due ore, due regionali sono stati cancellati e otto limitati nel percorso.

Attivato dall’impresa ferroviaria un servizio con due autobus sostitutivi tra Forte dei Marmi e Viareggio.