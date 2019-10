Via del Brennero, cadono due grossi rami sulla strada: code e disagi

Code e rallentamenti, intorno alle 13.30 di oggi, 3 ottobre, in via del Brennero, nel comune di San Giuliano Terme, a cusa della caduta sulla sede stradale di due grossi rami. Sul posto, per loro rimozione, sono intervenuti con due mezzi i Vigili del Fuoco di Pisa: per consentire le operazioni la viabilità è stata interdetta al traffico.

