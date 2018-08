Via di Putignano: anziana aggredita e rapinata in casa

Una donna ultraottantenne in stato di shock per una rapina subita nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 27 agosto, mentre era in casa in via di Putignano a Pisa. I banditi, ancora da quantificare il numero esatto, sono entrati nell'abitazione e hanno aggredito l'anziana, tenendola bloccata per il tempo necessario a commettere il colpo. Poi si sono dileguati. Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale.



Sul caso sta indagando la Polizia che sta cercando informazioni utili per risalire agli aggressori. L'anziana è al momento molto scossa e non è in grado di fornire elementi. I rapinatori probabilmente sono entrati senza effrazione: non è chiaro però se la porta fosse aperta oppure se sia stata la stessa anziana residente ad aver fatto entrare i banditi.