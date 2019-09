Via dell'Aeroporto, tentata rapina in b&b: giovane fermata dalla proprietaria in stato di gravidanza

Tentata rapina in un bed and breakfast di via dell'Aeroporto, a Pisa. I fatti sono avvenuti nella prima serata di ieri, 16 settembre, quando una giovane, pregiudicata per furti ed altri reati commessi in varie zone di Italia, ha fatto irruzione nella struttura ricettiva. Al suo interno la donna ha però trovato la proprietaria dell'affittacamere che, in stato di gravidanza, da tempo aveva trasferito la sua dimora in una stanza del bed and breakfast.

La proprietaria ha così affrontato l’intrusa riuscendo a bloccarla fino all’arrivo delle volanti della Polizia, quest'ultime allertate da alcuni passanti. Gli agenti hanno quindi arrestato la giovane per il reato di tentata rapina. La malvivente è stata quindi condotta prima in questura per poi essere trasferita, una volta verificata la sua posizione, nel carcere di Sollicciano a Firenze.

La giovane è entrata all'interno del bed and breakfast con le chiavi della struttura che erano state rubate alla proprietaria circa un mese fa.