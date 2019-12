Rapina in banca a Cascina: malviventi fuggono con oltre 200mila euro

Colpo grosso nel pomeriggio di venerdì 13 dicembre al Banco Bpm a Cascina (ex Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno) in via Tosco Romagnola 262, vicino al centralissimo Corso Matteotti. Due uomini sono entrati da una portafinestra sul retro dell'istituto di credito. Armati di trincetto si sono fatti consegnare il denaro dai dipendenti alle prese con le ultime operazioni prima di rientrare a casa. Erano circa le 17 e la banca era già chiusa ai clienti. I malviventi hanno sorpreso i dipendenti intenti a riporre il denaro in cassaforte. Bottino di grande valore per i due rapinatori che sono riusciti a fuggire con circa 270mila euro. Nella filiale si sono recati i Carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del colpo.