Perignano: ladri assaltano una banca e scappano con la cassaforte vuota

Hanno sfondato la vetrata della banca con una macchina o con un furgone. Poi, una volta dentro, hanno preso una cassaforte e sono scappati. Peccato per loro che questa fosse però vuota. Tentata rapina nella notte alla filiale della Banca di Pescia e Cascina, a Perignano. Un assalto che, seppure ha lasciato a bocca asciutta i malviventi, desta comunque preoccupazione nelle forze dell'ordine e nelle attività della zona. Ingenti i danni riportati dall'istituto bancario, con la vetrata andata completamente distrutta.

Sull'episodio indagano i Carabinieri che stanno tentando di ricostruire l'accaduto con le immagini riprese dalla videosorveglianza. Al momento sembra che queste non siano state in grado di fornire elementi significativi per far luce sulla vicenda.