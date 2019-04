Rapinò un 34enne che aveva appena prelevato al bancomat: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, 15 aprile, a Pontedera, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un cittadino marocchino di 44 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pisa, poiché ritenuto responsabile di rapina aggravata commessa a Pontedera lo scorso 2 aprile.

In quell’occasione l’extracomunitario, dopo aver minacciato un italiano 34enne, intimandogli di consegnare il denaro appena prelevato dallo sportello bancomat, lo aveva aggredito colpendolo con un tergicristallo strappato da un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze, facendolo cadere e riuscendo ad impossessarsi del portafoglio contenente 50 euro. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.