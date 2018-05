Aurelia, mette benzina e viene rapinato: arrestati i responsabili

Sono stati arrestati a Pisa nel tardo pomeriggio di ieri, 11 maggio, dai Carabinieri, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pisa, un brasiliano di 30 anni e un italiano di 25 anni.

I due, da tempo dediti alla prostituzione su strada, sono stati individuati quali autori di una rapina ai danni di un cittadino della zona, commessa il 6 gennaio scorso, lungo l'Aurelia, nei pressi di un distributore di benzina. L’uomo, che si era fermato per rifornire la propria auto, era stato accerchiato dai due. Dopo insistenti minacce, avevano rubato al malcapitato 80 euro in contanti.

Le indagini hanno permesso ai Carabinieri di identificare i due responsabili, che sono finiti in manette. L’Autorità Giudiziaria ha stabilito per loro la custodia cautelare in carcere.