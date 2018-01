Ponsacco: bandito solitario rapina una farmacia armato di coltello

E' entrato nel negozio armato di un coltello e con il volto coperto da un passamontagna. Poi senza dire una parola, facendo solamente il gesto dei soldi e indicando la cassa, si è fatto consegnare dalla farmacista di turno l'incasso della giornata: alcune centinaia di euro. E' accaduto ieri sera, domenica 28 gennaio, poco dopo le 19, alla Farmacia Nuova in via Valdera C. a Ponsacco.

Al temine della rapina il malvivente è scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono quindi intervenuti i Carabinieri che stanno ora indagando sull'accaduto con l'ausilio delle immagini registrate della videosorveglianza.