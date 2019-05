Rapinano quattro giovani riuniti per la serata: nei guai anche un minorenne

Dalle prime ore dell’alba di oggi, 23 maggio, i Carabinieri della Compagnia di San Miniato stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip del Tribunale di Pisa nei confronti di due giovani poco più che ventenni, e un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Firenze a carico di un minore.

Secondo quanto emerso dalle indagini dell'Arma della Stazione di Santa Croce sull’Arno, i tre giovani sarebbero i responsabili di rapina nei confronti di quattro ragazzi, i quali si trovavano riuniti all’interno di un fondo privato a trascorrere la serata.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina presso il Comando Provinciale Carabinieri di Pisa.