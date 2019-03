Pontedera: rapinato e picchiato commerciante in zona stazione

E' stato un duro colpo quello che ha subìto l'altra sera il titolare del 'Chohan business center', l'agenzia di money transfer e internet point in via Carducci, a due passi dalla stazione di Pontedera. L'uomo, come ha raccontato ai Carabinieri, è stato aggredito la sera mentre si avviava verso casa dopo la chiusura. Con sé aveva uno zaino con dentro documenti, carte di credito e circa 20mila euro.

Dalla ricostruzione fornita dalla vittima, ad agire sono stati in due. A volto coperto lo hanno sorpreso per strada e picchiato, fuggendo con la sua borsa. Il commerciante, sotto choc, ha poi chiesto aiuto ad una pattuglia di militari in zona. In seguito è stato portato in ospedale per le cure del caso, fortunatamente non gravi. La Compagnia di Pontedera indaga su tutti gli aspetti della vicenda.