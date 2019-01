Corso Italia: rapinano l'Ovs e feriscono con un coltello il vigilante

Furto e violenza, ancora una volta, all'Ovs di Corso Italia a Pisa. Ieri pomeriggio, 15 gennaio, due uomini hanno rapinato il negozio portando via borse con dentro prodotti appena rubati e ferendo con un coltello, durante la fuga, il vigilante che aveva tentato di fermarli.

Quasi un déjà vu per chi lavora nell'esercizio, data la dinamica molto simile a quanto già accaduto circa una settimana fa. La guardia privata questa volta ha riportato una ferita alla mano ed è stata portata in ospedale in condizioni non gravi. Sul caso indaga la Polizia. Nel caso di giovedì scorso ad essere arrestato è stato un 50enne già fermato dalle forze dell'ordine nell'ambito dell'operazione 'Cavalieri 2018'.