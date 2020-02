Panettiere rapinato sotto casa con l'incasso del negozio: solidarietà di Cna

Un agguato in piena regola è quello avvenuto nelle prime ore della mattina di lunedì a Terricciola. La vittima è Francesco Gori, titolare della 'Casa del pane' a Pontedera. Secondo quanto emerso il commerciante è stato minacciato ed aggredito da una ragazza ed un ragazzo che hanno atteso, la mattina presto, che l'uomo uscisse di casa. Sapevano, evidentemente, che l'esercente aveva con sé l'incasso del negozio, che non era riuscito a depositare dopo la chiusura di venerdì. Così lo hanno colpito e gli hanno portato via diverse migliaia di euro.

Il presidente Cna Francesco Oppedisano ha aggiornato sul caso ed espresso la sua solidarietà: "Le condizioni di salute di Francesco Gori sono molte serie, con ferite soprattutto al viso ed alla bocca, ma ci sono fondate speranze di un pieno recupero e per questo gli facciamo i nostri più sinceri e sentiti auguri di pronta guarigione". Oppedisano si è detto inoltre "molto preoccupato per questa aggressione barbara e crudele che segna un'inquietante escalation su tutto il territorio provinciale, capoluogo compreso. Nei centri storici e nelle aree produttive si leggono ogni giorno rapine, furti, danneggiamenti. Specie le aree produttive sono letteralmente abbandonate a loro stesse, ma è lì che sono presenti le forze produttive che tengono a galla il paese. Serve più attenzione e vigilanza".

"Basta strumentalizzazioni politiche" è l'appello del presidente Cna, che poi insiste: "Noi siamo disponibili ad affrontare il tema ad ogni livello, le nostre imprese sono sempre più esasperate e fiaccate da controlli severissimi per chi è in regola, ma totale impunità per chi è abusivo e lavora al nero. Per questo stiamo attivando gli sportelli antiabusivismo presso le nostre sedi alle quali chiunque si può rivolgere per segnalare i casi di mala-economia".