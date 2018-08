Commise una rapina nel 2015: in carcere

E' stato arrestato nella mattinana di sabato, 18 agosto, a Perignano (Casciana Terme-Lari) dai Carabinieri della locale Stazione un cittadino marocchino 25enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Pisa per una condanna per rapina commessa a Pistoia nell’anno 2015. Il giovane è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.