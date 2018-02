Lo aggrediscono per rubare il portafoglio: arrestato uno dei malviventi

In due, ieri mattina, 31 gennaio, in pieno centro, nella zona di Vettovaglie, hanno aggredito un cittadino bengalese di 39 anni per rubargli il portafoglio con più di 500 euro in contanti all'interno. I Carabinieri, allertati da un passante, sono riusciti, grazie ad una sommaria descrizione, a rintracciare uno dei due malviventi in fuga. Si tratta di un marocchino di 34 anni che è stato arrestato e condotto in carcere, in attesa di convalida, per rapina in concorso. L'uomo, una volta bloccato, è stato sorpreso in possesso della refurtiva che è stata riconsegnata al malcapitato. Il complice invece è riuscito a cavarsela.