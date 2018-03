Tirrenia, rapina alle Poste: banditi fuggono con 50mila euro

Colpo grosso nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 marzo, alle poste di Tirrenia, in viale del Tirreno. Tre rapinatori sono entrati in azione e hanno costretto un impiegato che stava caricando lo sportello automatico di contanti a consegnare loro il denaro, prima di fuggire con un bottino di 50mila euro.



I tre banditi avrebbero colpito proprio nel momento in cui il dipendente era uscito dall'ufficio per prendere da un'auto di servizio un sacco con i soldi: lo hanno quindi sopreso alle spalle e lo hanno minacciato.

L'ufficio postale non avrebbe le telecamere di videosorveglianza. In corso le ricerche della Polizia sul litorale ma anche nelle zone interne.