Studente minacciato con una bottiglia rotta e rapinato: arrestato 19enne

Una rapina ai danni di uno studente che veniva minacciato con una bottiglia rotta e un coltello per farsi consegnare uno zaino e la somma di 45 euro. A finire in manette, in flagranza di reato per rapina ed estorsione, un giovane 19enne, individuato dai Carabinieri della Stazione di Pontedera e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia come il responsabile del colpo.

L'episodio è avvenuto a Pontedera e i militari dell'Arma hanno individuato il rapinatore grazie alla collaborazione dello studente che ha subito contattato i Carabinieri. Il malvivente aveva richiesto alla vittima 50 euro per la restituzione dello zaino. Proprio durante l'incontro tra i due per lo scambio, i militari hanno bloccato il rapinatore e recuperato la refurtiva.

Il 19enne è stato arrestato e condotto nel carcere Don Bosco a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

