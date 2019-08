Cascina, sorpresi mentre tentano di rapinare una farmacia: arrestati

Sono stati sorpresi mentre si accingevano a fare irruzione in una farmacia per rapinarla. I Carabinieri di Cascina hanno tratto in arresto in flagranza di reato due pluri pregiudicati, un italiano 47enne ed un marocchino 35enne. La tentata rapina è avvenuta in via Nazario Sauro, a Latignano, nel comune di Cascina.

Nel corso dell'operazione i militari hanno anche sequestrato una Mercedes classe B che era stata rubata a Pisa la notte del 14 luglio scorso, passamontagna, un coltello di grosse dimensioni, guanti da lavoro ed altro. I due malviventi sono sospettati di essere gli autori di due rapine commesse il 20 luglio e il 1° agosto a Cascina, alla stessa farmacia, e il 29 luglio a Vicopisano ai danni della farmacia Cambini, con bottino complessivo di oltre 4mila euro. Gli arrestati sono stati tradotti al carcere di Pisa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.