'Rapine e furti'. Incontro con il maggiore dei Carabinieri Cristina Spina

'Rapine e furti, come difendersi' questo il titolo dell'incontro che il Maggiore Cristina Spina, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pisa, terrà al Centro Polivalente San Zeno il prossimo mercoledì 26 giugno alle ore 16. L'obiettivo è quello di fornire ad un pubblico sempre più numeroso consigli pratici per rendere la vita difficile a ladri e rapinatori che, purtroppo per la cittadinanza, dedicano in modo sempre più "professionale" il loro tempo ad escogitare tecniche e stratagemmi per derubare il prossimo. L'impegno dell'Arma dei Carabinieri e del Maggiore Cristina Spina nascono da una lunga esperienza sul campo e dalla consapevolezza che i cosiddetti strumenti di difesa passiva sono fondamentali per integrare l'impegno delle forze dell'ordine. Il Centro Polivalente ha organizzato nel tempo numerosi incontri dedicati alla sicurezza, considerandola uno dei bisogni primari da promuovere e tutelare. L'incontro sarà aperto alle domande del pubblico e si concluderà con una merenda offerta dal Centro.