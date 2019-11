Rave party a Livorno: trovata morta una 30enne di Vecchiano

Il cadavere di una donna di 30 anni è stato trovato stamani, 4 novembre, nei capannoni abbandonati ex Trw-Delphi nella zona industriale a Livorno, in via Enriques. Gli inquirenti sono risaliti all'identità della giovane, Moira Piermarini, residente a Vecchiano. L'allarme è partito da alcune persone presenti nella vecchia fabbrica, teatro nel weekend di un rave party abusivo. Le forze dell'ordine indagano per capire la dinamica dei fatti e ricostruire le cause che hanno portato al decesso della giovane, sul corpo della quale sarà effettuata l'autopsia.

Tutti gli aggiornamenti su LivornoToday.