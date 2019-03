Leggenda NBA all'ombra della Torre: Ray Allen in visita a Pisa

Una foto su Instagram ritrae la leggenda del basket NBA Ray Allen con alle spalle la Torre di Pisa. Lo scatto è stato pubblicato proprio all'ex cestista statunitense due giorni fa, il 15 marzo scorso. L'uomo da 2973 punti da tre - mai nessuno nella storia NBA come lui - era stato martedì a Torino a vedere la partita di Champions League fra Juventus e Atletico Madrid.

Il suo tour italiano è quindi proseguito con la visita ad una delle piazze più belle del mondo, Piazza dei Miracoli. Il due volte campione della più importante lega di pallacanestro al mondo si è messo in posa e poi lo scatto, che però non è andato esattamente come previsto. Lui stesso scrive che "era previsto che tenessi in mano la Torre...". Tappa successiva è stata Firenze.

Nel 2015 un'altra stella NBA si fece l'immancabile selfie con la Torre: Kobe Bryant.