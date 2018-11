A seguito del grande successo di pubblico e di critica riscosso dall'evento dello scorso anno 'Lo do Land' incentrato sulla poetica di Marco Lodola, l'amministrazione Comunale di Pontedera prosegue la valorizzazione dei luoghi pubblici attraverso il progetto d'arte urbana 'Arte per non dormire - Pontedera ed oltre • XXI secolo' presentando 'Ray of light - Luci sulla città', che prenderà avvio il 1 dicembre fino a fine febbraio 2019.

Pontedera si presenterà al pubblico come un grande e affascinate 'giardino di luce': spettacolari scenografie luminose e grandi piante domineranno piazze e vie del centro storico, accompagnando il visitatore in un emozionante viaggio alla scoperta della città ricca. Dalla volontà di costruire una proposta culturale sempre più integrata con la città nasce questa iniziativa, patrocinata dalla Regione Toscana, la cui sapiente regia è affidata ad Alberto Bartalini mentre Ilario Luperini ne è il curatore scientifico.

'Ray of Light - Luci sulla città' è il primo di un ciclo di eventi che avranno luogo da questo dicembre fino a maggio 2019. "Pontedera - scrive in una nota l'amministrazione - è riuscita, in questi anni, a diventare un laboratorio autonomo e singolare in cui, a partire da una serie di sensibilità e di valori fortemente diffusi, si è gradualmente consolidato il ruolo della cultura al centro della città. Il progetto costituisce un’occasione concreta per riflettere su un tema di grande attualità come l'arte nella realtà urbana, confrontandosi con la città e da questa risalire al sociale nel suo complesso.