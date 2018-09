Morto cadendo dalle spallette: Barga si stringe intorno alla famiglia di Sebastian

"Tutta l'amministrazione comunale si stringe intorno a Keane e alla sua famiglia per la tragica scomparsa di Sebastian". E' il commento espresso dal sindaco di Barga, Marco Bonini, sulla sua pagina Facebook dopo la morte di Sebastian Keane, il 25enne residente nel comune lucchese il cui corpo è stato ritrovato senza vita nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 settembre su Lungarno Pacinotti, a Pisa, dopo una caduta dalle spallette.

Una morte che ha toccato da vicino la cittadina lucchese. Diversi i messaggi comparsi anche sulla pagina Facebook del padre Keane, eccentrico artista irlandese da oltre trent'anni residente a Barga, ideatore ed editore del sito barganews.com. "Non ci sono parole che possano alleviare questo immenso dolore" scrive Fabrizia. "Possiamo solo stringervi in un forte abbraccio" scrivono invece Paolo e Roberta. E ancora Lucia: "Che tragedia terribile... non posso fare altro che esservi vicina con il cuore".

Messaggi di cordoglio anche dalla terra di provenienza della famiglia. "E’ una notizia di quelle che non vorremmo mai dare" scrive invece il sito di informazione locale 'Il Giornale di Barga'. "Mai e poi mai, specialmente quando a venire spezzata è le vita di un giovane di 25 anni. Non ci sono parole, azioni, modi per commentare l’accaduto, se non stringersi attorno al dolore della famiglia, del babbo Keane, della mamma Tiziana, della sorella Melanie, del fratello Simone. Barga stamani si sveglia con un immensa tristezza nel cuore".

Intanto sul fronte delle indagini, condotte dai Carabinieri di Pisa, non sembrano emergere elementi tali da far pensare ad un’ipotesi diversa da quella del drammatico incidente. Una caduta dunque accidentale nel cuore della notte, in un momento in cui Sebastian era da solo forse per aspettare la fidanzata oppure dopo aver appena salutato degli amici. Non ci sono al momento testimoni del terribile volo dalle spallette su Lungarno Pacinotti, ma solo la vista del corpo ormai privo di vita da parte di alcuni passanti che hanno subito attivato i soccorsi. Il 118 però ha solo potuto constatare la morte del ragazzo in una notte di fine estate.