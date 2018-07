Capannoli: 5mila euro per recuperare i sentieri di campagna dimenticati

Riscoprire i sentieri di campagna di Capannoli è quanto si propone il progetto pisano vincitore del bando 'Giovani e beni comuni', promosso da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì, in accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Il finanziamento complessivo ottenuto in Regione è di 140mila euro, 5mila euro per ogni progetto. Sono state 98 le associazioni di volontariato della Toscana che si sono mosse, in sinergia con 130 soggetti pubblici e privati.

Il progetto finanziato a Capannoli si chiama 'Le nostre stradelle', è stato promosso da Uisp Solidarietà Valdera con Avis Comunale di Capannoli e la Pubblica Assistenza Valdera di Capannoli. Il gruppo ha individuato come beni comuni da salvaguardare i vecchi sentieri di campagna caduti in disuso. Il progetto prevede quindi di riscoprire gli antichi tragitti e di recuperarli coinvolgendo i giovani del territorio, in modo da restituirli a cittadini e turisti. Saranno così percorsi lontani dal traffico, capaci di incentivare la mobilità pedonale e ciclabile. I sentieri saranno infine indicati con segnali stradali.

"Il progetto di riscoperta delle 'stradelle' di campagna è un modo per valorizzare l'ambiente e la socialità rurale - ha commentato Donatella Turchi, presidente della delegazione Cesvot Pisa - è importante che siano i giovani protagonisti degli interventi di recupero che sentiranno così come propria la 'riconquista' dei percorsi che torneranno alla luce e che saranno utili anche a richiamare il turismo. Il volontariato dimostra una volta di più di essere un volano di sviluppo locale capace di connettere le persone al territorio".