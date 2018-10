Consiglio Comunale, pubblicati i redditi: ecco i più ricchi dell'assemblea

E' partita dallo scorso luglio la nuova consiliatura di Pisa. Tanti volti nuovi, vista la discontinuità con il passato legata alla vittoria del centrodestra a guida leghista, che ha portato all'elezione del sindaco Michele Conti contro il rivale del Partito Democratico Andrea Serfogli. Cambia così anche la classifica dei redditi dei consiglieri comunali, sulla base delle dichiarazioni del 2017 rese dagli stessi consiglieri e pubblicate dal Comune.

Si alza nettamente il tetto dei più facoltosi. Se l'anno passato guidava la classifica Ferdinando De Negri del Pd, con 87.773 euro di reddito annuale, quest'anno il primo per distacco è il capogruppo di Pisa nel Cuore Gino Mannocci, con 222.056 euro. Il podio resta superiore alla soglia dei 100mila euro: secondo posto per il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai (Lega) con 134.559 euro e terza piazza per Annalisa Cammellini, Lega, con 100.699 euro. Nei primi 5 posti risultano quindi esponenti appartenenti alla maggioranza politica, unico 'intruso' è l'imprenditore di Patto Civico Antonio Veronese, quarto con 78.026 euro.

Ecco la classifica completa:

1 - Gino Mannocci (Pisa nel Cuore) 222.056

2 - Alessandro Gennai (Lega) 134.559

3 - Annalisa Cammellini (Lega) 100.699

4 - Antonio Veronese (Patto Civico) 78.026

5 - Riccardo Buscemi (FI) 59.672

6 - Marcello Lazzeri (Lega) 59.115

7 - Giuliano Pizzanelli (Pd) 54.188

8 - Olivia Picchi (Pd) 51.088

9 - Francesco Niccolai (Nap-FdI) 44.943

10 - Antonino Azzarà (Lega) 44.012

11 - Virginia Mancini (FI) 39.734

12 - Andrea Serfogli (Pd) 35.379

13 - Alberto Conversano (Lega) 34.940

14 - Paolo Cognetti (Lega) 29.083

15 - Marina Punzo (Lega) 28.000

16 - Maurizio Nerini (Nap-FdI) 27.907

17 - Marco Biondi (Pd) 24.362

18 - Giovanni Pasqualino (Lega) 23.043

19 - Laura Barsotti (Lega) 21.617

20 - Matteo Trapani (Pd) 20.000

21 - Giuseppe Collecchia (Lega) 19.494

22 - Alessandro Bargagna (Lega) 17.971

23 - Gabriele Amore (M5S) 16.558

24 - Giulia Gambini (Nap-FdI) 15.885

25 - Emanuela Dini (Lega) 8.386

26 - Francesco Auletta (Ucic) 6.617

27 - Veronica Poli (Lega) 4.129

28 - Benedetta Di Gaddo (Pd) 3.032

29 - Maria Scognamiglio (Pd) 2.765

30 - Manuel Laurora (Lega) 1.618

31 - Brunella Barbuti (Lega) 0

32 - Alessandro Tolaini (M5S) 0