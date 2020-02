Percepiscono il Reddito di cittadinanza senza averne diritto: denunciate 5 persone

Percepivano il Reddito di cittadinanza senza averne diritto. I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa e quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro territoriale, nel corso dell’attività investigativa svolta in sinergia, hanno scoperto l’indebito percepimento del beneficio da parte di cinque persone.

I cinque sono stati denunciati in stato di libertà per la fraudolenta captazione del Reddito di cittadinanza, in violazione del Decreto Legge 4/2019.

Gli indebiti percettori da aprile 2019 a gennaio 2020 hanno riscosso anche ratei mensili cospicui. Saranno così segnalati all’INPS per la sospensione ed il recupero del beneficio economico erogato.