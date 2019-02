Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Reddito di Cittadinanza, Pensioni e quota 100: presso la sede Anmic incontro informativo. Sabato 23 alle ore 9,30 presso la sede Provinciale in via dei Sepolcri 4, l’Anmic in collaborazione con il patronato Sias risponderà a tutte le domande sul Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Date le numerosissime richieste di informazioni e chiarimenti in merito alle nuove misure introdotte dal governo, l’Anmic ha deciso di organizzare un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza per spiegare le novità legislative, rispondere a tutte le domande e chiarire tutti i dubbi sollevati nel corso dell’incontro. “In un momento di grande difficoltà per molte famiglie, in particolar modo quelle in cui vive un disabile, commenta l’Avv. Annalisa Cecchetti, Presidente Provinciale Anmic Pisa, ci sembra importante e doveroso informare la cittadinanza nel miglior modo possibile circa la possibilità di accedere a queste nuove prestazioni di sostegno. In questi mesi sul Reddito di Cittadinanza e su Quota 100 abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto, in questo incontro cercheremo di fare chiarezza nella confusione creata dalle notizie che continuamente venivano lanciate per poi essere smentite. Ricordo inoltre che ad oggi sono in discussione alla camere centinaia di emendamenti al decreto e quindi la disciplina,già nei prossimi giorni, potrebbe subire delle modifiche delle quali noi prontamente riferiremo ai presenti ed ai nostri soci”. Anche su questo fronte l’Anmic è in prima fila ed invita tutti coloro che fossero interessati a partecipare all’incontro di sabato 23 febbraio. Per chi non potesse partecipare all’iniziativa o volesse approfondire la propria posizione, gli operatori degli uffici sono disponibili tutte la mattine dalle 8,30 alle 13 e i pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 previo appuntamento fissato chiamando il numero: 050/9711533 o scrivendo alla mail: anmicpisa@gmail.com.

