Referendum moschea bocciato, il comitato: "L'unica discriminazione è nei nostri confronti"

Non è tardata ad arrivare la reazione del comitato promotore del referendum sulla moschea 'Il popolo decide', dopo l'inammissibilità del quesito decisa dal Comitato dei Garanti del Comune di Pisa.

"I Garanti - scrivono i membri del comitato Manuel Laurora, Michele Berretta, Andrea Bartoletti - hanno stabilito che il quesito referendario è inammissibile, perché 'nasconde (…) motivi (…) discriminatori'. Rileviamo al riguardo che: 1. il testo del quesito è identico a quello già ritenuto ammissibile dagli stessi Garanti nel marzo 2016; 2. quel testo è stato elaborato dagli stessi garanti; 3. il referendum riguarda la collocazione urbanistica e non il diritto di culto, che nessuno nega; 4. non vi è dunque alcuna discriminazione. Se vi fosse, questa sarebbe imputabile ai Garanti, che hanno formulato il quesito e l'hanno già ritenuto ammissibile".

"Semmai - insiste il comitato - vi è discriminazione nei confronti dei cittadini, che i Garanti (ed il Comune di Pisa), non vogliono far firmare e votare su un argomento così importante: questo è stato il loro unico obiettivo sin dall'inizio dell'iter e per questo sono stati già condannati a proseguire il procedimento dal Tribunale di Pisa; 6. non è stata lesa in alcun modo la libertà di culto (c'è un centro culturale islamico in via delle Belle Donne e una moschea in via Cattaneo), ma sono all'opposto stati violati dai Garanti i principi costituzionali della sovranità popolare, dell'uguaglianza, della libertà di manifestazione del pensiero e della democrazia partecipativa. Il Comitato 'Il popolo decide' proseguirà con fermezza la sua attività in ogni sede, giudiziale e stragiudiziale, a tutela dei suddetti valori fondamentali, finché questi saranno realizzati, attraverso l'indizione del #referendum. Lo dobbiamo ai cittadini che ci hanno sostenuto e che ci sostengono, e a cui va il nostro grazie".