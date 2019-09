Canottaggio: Pavia si aggiudica la 57ª edizione della Regata Universitaria Pisa-Pavia

Pavia si aggiudica la 57ª edizione della regata universitaria Pisa-Pavia. L’equipaggio pavese è riuscito ad imporsi nelle due manches previste dal tradizionale appuntamento remiero tra l'Università di Pisa e quella di Pavia, che si è svolto ieri pomeriggio, 7 settembre, a Pavia sulle acque del Ticino, aggiudicandosi per il sesto anno consecutivo il trofeo 'Curtatone e Montanara', il premio messo in palio per commemorare gli studenti pavesi e pisani che parteciparono alla battaglia risorgimentale di Curtatone e Montanara del 1848.

Nonostante l'ottima prestazione, il team pisano si è dovuto arrendere per pochi secondi all'equipaggio dell’Università di Pavia che, sia nella prima che nella seconda manche, è riuscito a coprire per primo i 500 metri del tratto del fiume Ticino compreso tra l'idroscalo e la Casa galleggiante dei Vogatori pavesi. L’otto fuoriscalmo (otto canottieri più il timoniere) dell’Ateneo pisano puntava a ritrovare una vittoria che manca dal 2013, quando riuscì ad imporsi in trasferta, ma ancora una volta si è dovuto arrendere al team lombardo che nell’appassionante sfida remiera incassa il 36esimo successo contro i 18 ottenuti dall’Università di Pisa.

"Anche se abbiamo dovuto ricorrere ad alcune riserve, l'equipaggio pisano si è distinto in un’ottima prestazione" commenta Marco Gesi, prorettore con delega allo sport dell’Università di Pisa che, insieme ad altri rappresentanti dell’Ateneo pisano e del Cus Pisa, ha accompagnato il team pisano a Pavia. "Al di là del risultato sportivo riusciamo a tenere viva questa importante manifestazione e il filo che unisce storia, cultura e sport, valori alla base dell'attuale governance dell’Università di Pisa. Lo sport è un'ottima scuola di vita utile per i professionisti del domani, su cui il nostro Ateneo punta molto per creare non solo opportunità di studio, ma anche di formazione sul rispetto e sul confronto e lo sport può essere una sintesi di questi valori".

L'edizione 2019 della Pisa-Pavia celebra anche il novantesimo anno dell'istituzione della regata, che si è svolta per la prima volta nel 1929, diventata nel tempo una delle più importanti a livello europeo.