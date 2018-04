Reggaeton Fitness sbarca a Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Reggaeton Fitness rappresenta il nuovo metodo per allenarsi in maniera divertente e facile fondendo la ginnastica aerobica, hip hop e balli latini. La lezione consiste in una coreografia impartita attraverso una didattica semplice e precisa che permette a tutti i partecipanti di eseguire ogni combinazione. La mission di Reggaeton Fitness è quella di regalare felicità e serenità ad ogni partecipante allontanando lo stress, in modo da rendere la vita migliore mentalmente e fisicamente. Non bisogna saper ballare, l’unico requisito necessario è aver voglia di divertirsi. Creato e ideato da Miguel Benitez, argentino, presenter di fama internazionale nel mondo dell’aerobica e del fitness da più di vent’anni, formatore ed insegnante di Reggaeton Fitness, il 21 aprile alle ore 16 sarà per la prima volta a Pisa dove terrà una masterclass presso la Palestra Four Fitness, sede dove è già presente la sua disciplina. Benitez ha dichiarato “sono molto felice di venire a Pisa, i pisani conosciuti nelle varie convention in giro per l’Italia, mi hanno sempre mostrato grande affetto e poi… non vedo l’ora di ammirare da vicino la splendida torre pendente”

