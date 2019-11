Lutto nel mondo della filosofia: è morto Remo Bodei

Lutto nel mondo della filosofia. E' morto a 81 anni nella sua casa di Pisa Remo Bodei. Di origine cagliaritana, per anni aveva insegnato all'Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore.

Dopo la laurea all'Università di Pisa ha perfezionato la sua preparazione teoretica e storico-filosofica a Tubinga e Friburgo, poi all'Università di Bochum. Ha inoltre conseguito il diploma di licenza e il diploma di perfezionamento della Scuola Normale Superiore.

È stato visiting professor presso le Università di Cambridge, Ottawa, New York, Toronto, Girona, Città del Messico, UCLA (Los Angeles) e ha tenuto conferenze in molte università europee, americane e australiane.

Bodei era uno dei massimi esperti della filosofie dell'idealismo classico tedesco e dell'età romantica. Mente brillante, le sue indagini filosofiche hanno riguardato anche la ricerca della felicità da parte del singolo, le indeterminate attese collettive di una vita migliore, i limiti che imprigionano l'esistenza e il sapere entro vincoli politici, domestici e ideali.

A ricordarlo l'ex sindaco di Pisa Marco Filippeschi: "In giorni già tristi per tanta cattiveria, una notizia tristissima e dolorosissima: è morto Remo Bodei, grande intelligenza italiana nel mondo, cultura senza confini e coraggio di prendere parte con libertà e impegno. Un uomo sensibile e buono. Amico e maestro per tanti di noi. Sapere che c'era era tanto. Ora non ci sono parole".