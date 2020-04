Aeroporto di Pisa: requisite 15mila mascherine provenienti dalla Cina

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Pisa, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale Aeroporto 'G. Galilei', nell’ambito delle disposizioni volte a requisire dispositivi di protezione individuali utili alla lotta contro l’epidemia da Covid-19, hanno intercettato e requisito 15.000 mascherine EN 14683, provenienti dalla Cina e destinate a una società di Arezzo.

L’intero carico è stato destinato alla Protezione Civile, che provvederà a distribuirle alle aziende sanitarie e ospedaliere, o alle strutture che ne hanno necessità.



Continua dunque l’impegno dei funzionari ADM volto ad assicurare la priorità nel rendere immediatamente disponibili tutti i dispositivi di protezione per far fronte all’emergenza sanitaria internazionale in corso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.