Rescue bassotti: l’amore e la passione dell’associazione Cuor di Pelo fanno tappa in Toscana

L'agriturismo Le Querciole nasce dalla ristrutturazione di una casa colonica e di un fienile che sono stati ristrutturati nel rispetto delle loro originarie caratteristiche. La superficie circostante è ricoperta principalmente da olivi, vigneti ed alberi da frutto ed è situata in posizione panoramica sulle colline che circondano Casciana Terme. Dista solo 11 km dalla superstrada che collega Pisa a Firenze. Questo è il suggestivo scenario scelto dall’Associazione Cuor Di Pelo Onlus Rescue Bassotti che ha deciso di incontrare e ritrovare gli amici che la seguono dalla Toscana Anche se, naturalmente, l’evento su prenotazione è aperto ai tantissimi sostenitori di Cuor Di Pelo in tutta Italia. L'Associazione si occupa del rescue di bassotti. Con i suoi oltre 200 soci, è una realtà che opera su tutto il territorio nazionale ed è guidata dall’amore immenso dei dirigenti verso gli amici bassotti. L’appuntamento è per domenica 7 aprile alle ore 11 direttamente presso la location scelta (Via Campagna Fichino, 90 - 56035 Casciana Terme Lari - Pisa). L'agriturismo offre a tutti i partecipanti al prezzo di € 33.00 a persona un pranzo completo servito al tavolo. Sarà allestito un banchetto solidale con gadget a tema Bassotto e una parte dell'incasso sarà riconosciuta dalla struttura all'Associazione Cuor Di Pelo Onlus in sostegno ai Bassotti del rescue. Tutti i bassotti saranno omaggiati con la spilla ufficiale dell'evento e i gadget offerti dalle aziende che sostengono l'evento. A partire dalla sua fondazione (maggio 2015), la onlus aiuta bassotti e simil-bassotti che necessitano di cure per disabilità più o meno gravi. Bassotti che vivono in condizioni impietose, che vengono gettati via come regali sgraditi. Ad ognuno di loro, Cuor di Pelo Onlus fornisce cure e assistenza sanitaria, una cuccia calda in strutture accuratamente selezionate o in stallo casalingo presso le abitazioni di alcuni soci, pasti regolari, oltre a medicine, sterilizzazioni e interventi chirurgici laddove necessario.