Oppone resistenza al controllo e ferisce una agente della Municipale: arrestato

La Polizia Municipale di Cascina ha arrestato un cittadino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. E' accaduto martedì 28 aprile in via Tosco Romagnola a seguito di un controllo effettuato dagli agenti: l'uomo dopo aver opposto resistenza ha procurato lesioni ad una agente. "Desidero ringraziare pubblicamente - afferma il Sindaco Dario Rollo - gli agenti Ferrara e Paffi per l’attività svolta con competenza per assicurare alla giustizia l'autore del reato, ma soprattutto a tutto il personale della Polizia Municipale che sta svolgendo un intenso ed incessante lavoro in questo periodo emergenziale. All’agente ferito esprimo vicinanza da parte di tutta l’amministrazione".

L’operazione si è conclusa il giorno successivo con il processo per direttissima e la conferma dell’arresto e condanna dell’uomo. "Da oramai due mesi - prosegue Rollo - ogni giorno gli agenti della Polizia Municipale svolgono controlli ed interventi a tutela della salute di tutti i cittadini cascinesi. In poco più di un mese e mezzo hanno effettuato 797 controlli di persone elevando 31 sanzioni amministrative e 9 denunce. Nello stesso periodo hanno controllato 447 pubblici esercizi ed effettuato 153 controlli di ordine pubblico svolti in parte in collaborazione con le pattuglie dell’Esercito Italiano. Un ringraziamento va anche a tutti i cittadini che in questo momento difficile stanno rispettando le regole".