Chiesa di San Francesco: nei primi mesi del 2019 il possibile via al restauro

Passi in avanti verso il recupero della chiesa di San Francesco a Pisa. La Soprintendenza ha infatti quasi completato lo studio progettuale e il relativo bando di gara con cui dovranno essere affidati i lavori di restauro, con quest'ultimi che potrebbero quindi partire nei primi mesi del 2019. Una notizia che arriva ad alcune settimane dall'annuncio del Governo di aver stanziato tutti i soldi necessari per riaprire la chiesa, intervenendo anche sul chiostro, sul campanile e sul convento (nel complesso servono quasi 6milioni di euro).

Da un paio di giorni gli operai incaricati hanno iniziato a montare all’interno della chiesa alcuni ponteggi. Questi serviranno a mettere in sicurezza l'edificio fino all'espletamento della gara e verranno poi utilizzati anche durante la fase dei lavori. Dalla chiusura della chiesa, avvenuta nel 2016, ad oggi sono stati comunque effettuati una serie di interventi che hanno riguardato le parti maggiormente critiche o già danneggiate. In particolare sono stati ricostruiti tutti i tetti sopra le cappelle absidali, così come parte della copertura del chiostro e del vestibolo di ingresso al convento.